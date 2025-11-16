Два очка Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Сент-Луис»

«Вегас» на выезде победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Победу гостям принесли голы Брэндона Саада, Брэдена Боумэна, Ноа Хэнифина и Томаша Гертла. Российский нападающий Павел Дорофеев отметился двумя результативными передачами.

Единственная шайба хозяев на счету Филипа Броберга.

«Вегас» (21 очко) прервал серию из четырех поражений подряд и занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ. «Сент-Луис» (16) идет 14-м на «Западе».