Две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Вегас»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 5:2.

В составе «Блюз» отличились Райан О'Райли, Тайлер Бозак, Джастин Фолк, Брэндон Саад и Нико Миккола. У «Голден Найтс» голы забили Чандлер Стивенсон и Рейли Смит.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал две голевые передачи. Его партнер по команде и соотечественник Клим Костин сделал один ассист.

Российские нападающие «Блюз» Павел Бучневич и Иван Барбашев очков не набрали.

Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов, также представляющий Россию, остался без результативных баллов. Он завершил матч с показателем полезности «-1».

«Сент-Луис» и «Вегас» занимают шестое и седьмое места соответственно в таблице Заданой конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Вегас» — 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)

Голы: Стивенсон — 6 (Пьетранджело), 0:36 — 0:1. Смит — 8 (Хаттон), 6:50 — 0:2. О`Райлли — 3 (Перрон, Парэйко), 10:15 — 1:2. Бозак — 1 (Костин, Фолк), 11:57 — 2:2. Фолк — 3, 12:30 — 3:2. Саад — 8 (бол., Тарасенко, Перрон), 21:28 — 4:2. Миккола — 1 (Томас, Тарасенко), 49:37 — 5:2.

Вратари: Биннингтон — Ленер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (13+13+5) — 34 (11+7+16).

Наши: Барбашев (14.41/0/0), Бучневич (15.31/2/0), Костин (10.04/1/+1), Тарасенко (15.38/1/0) — Дадонов (18.25/1/-1).

23 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.