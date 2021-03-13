«Сент-Луис» проиграл «Вегасу», Тарасенко набрал 2 очка

«Вегас» в овертайме обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 ОТ). «Блюз» потерпели третье поражение кряду.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился голом и голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Вегас» — 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Стоун — 7 (Стивенсон, Пачиоретти), 14:48 — 0:1. Маршессо — 8 (Смит), 15:29 — 0:2. О`Райлли — 9 (Фолк, Сэнфорд), 25:14 — 1:2. Носек — 2 (Коглан, Руа), 30:12 — 1:3. Тарасенко — 1 (Блэй, Бортуццо), 33:36 — 2:3. Сэнфорд — 8 (бол., Хоффман, Кайру), 44:53 — 3:3. Перрон — 11 (бол., Шенн, Тарасенко), 50:40 — 4:3. Мартинес — 2 (Теодор, Руа), 51:27 — 4:4. Смит — 6 (бол., Маршессо, Мартинес), 62:38 — 4:5.

Вратари: Биннингтон — Флери.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (8+7+8+0) — 40 (11+12+12+5).

Наши: Тарасенко (20.45/1/-1) — -.

13 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.