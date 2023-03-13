«Вегас» на выезде обыграл «Сент-Луис», Дорофеев забросил победную шайбу

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:3.

В составе «Голден Найтс» победную шайбу забросил форвард Павел Дорофеев, который забил дебютный гол в НХЛ, а также отметился результативной передачей.

После этого матча «Вегас» с 88 очками занимает первое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 63 очками — на 11-й строчке.