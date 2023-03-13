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«Вегас» на выезде обыграл «Сент-Луис», Дорофеев забросил победную шайбу

Сергей Разин
корреспондент
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:3.

В составе «Голден Найтс» победную шайбу забросил форвард Павел Дорофеев, который забил дебютный гол в НХЛ, а также отметился результативной передачей.

После этого матча «Вегас» с 88 очками занимает первое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 63 очками — на 11-й строчке.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сент-Луис Блюз
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3 Тампа-Бэй 66 39 27 84
4 Флорида 67 33 34 73
5 Оттава 65 33 32 70
6 Баффало 65 32 33 69
7 Детройт 66 30 36 69
8 Монреаль 66 26 40 58
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 66 36 30 85
2 Миннесота 66 38 28 83
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4 Виннипег 66 37 29 77
5 Нэшвилл 63 32 31 71
6 Сент-Луис 65 29 36 63
7 Аризона 66 23 43 57
8 Чикаго 66 22 44 50
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3 Сиэтл 66 37 29 81
4 Эдмонтон 67 36 31 80
5 Калгари 66 29 37 71
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