Шайба Тарасенко и передача Барбашева помогли «Сент-Луису» победить «Вегас»

«Сент-Луис» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Российский форвард Владимир Тарасенко открыл счет на первой минуте первого периода. Это третий гол хоккеиста в сезоне-2020/21. Еще один россиянин, выступающий за «Блюз», Иван Барбашев отличился результативной передачей.

«Сент-Луис» занимает пятое место в таблице Западного дивизиона с 40 очками в 39 матчах, «Вегас» идет на второй строчке с 52 очками в 38 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Вегас» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Тарасенко — 3 (Данн, Шворц), 0:48 — 1:0. Блэй — 4 (Перрон, Крюг), 7:21 — 2:0. Уолман — 1 (Кайру, Барбашев), 53:31 — 3:0. Руа — 2 (Каррье, Ривз), 55:44 — 3:1.

Вратари: Биннингтон — Флери (57:21).

Штраф: 13 — 7.

Броски: 35 (16+4+15) — 48 (12+21+15).

Наши: Барбашев (14.31/1/+1), Тарасенко (14.36/5/0) — -.

8 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.