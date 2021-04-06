Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Вегас» разгромил «Сент-Луис»

05:34
Теги:

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 6:1.

На 50-й минуте тренерский штаб «блюзменов» заменил вратаря Вилле Хуссо на Джордана Биннингтона при счете 1:5. Форвард Иван Барбашев закончил встречу с коэффициентом полезности «-1».

После этого матча «Вегас» с 52 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 38 очками — на шестой строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...