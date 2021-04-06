«Вегас» разгромил «Сент-Луис»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 6:1.

На 50-й минуте тренерский штаб «блюзменов» заменил вратаря Вилле Хуссо на Джордана Биннингтона при счете 1:5. Форвард Иван Барбашев закончил встречу с коэффициентом полезности «-1».

После этого матча «Вегас» с 52 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 38 очками — на шестой строчке.