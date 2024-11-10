«Сент-Луис» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Сент-Луис» со счетом 8:1.

После этого матча «Вашингтон» с 20 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 14 очками — на девятой строчке «Запада».