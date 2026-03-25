«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису», у Овечкина «-1»

«Вашингтон» потерпел поражение от «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3. Игра прошла на арене «Энтерпрайз» в Сент-Луисе.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин сыграл 14 с половиной минут, сделал 2 броска по воротам соперника и 2 силовых приема при показателе полезности «-1».

Заброшенными шайбами отметились Джимми Снаггерад, Отто Стенберг и Джордан Кайру.

«Сент-Луис» набрал 69 очков в 70 матчах и занимает 13-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 79 очков в 72 играх.