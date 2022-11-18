«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису». Овечкин набрал 3 очка

«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 Б. Автором победного буллита стал российский нападающий Павел Бучневич.

Российский нападающиий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал две голевые передачи и забросил одну шайбу. На счету Евгения Кузнецова одна голевая передача. В серии буллитов Кузнецов реализовал свою попытку, а Овечкин — нет.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и идет на 13-м месте в Восточной конференции. «Сент-Луис» располагается на 10-й строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Вашингтон» — 5:4 Б (3:0, 1:2, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Шенн — 4 (Кайру, Барбашев), 4:56 — 1:0. Бучневич — 2 (Тарасенко, Ледди), 7:10 — 2:0. Крюг — 3 (бол., Томас, Тарасенко), 11:49 — 3:0. Овечкин — 9 (Строум), 35:12 — 3:1. Карлсон — 4 (мен., Дауд, Дженсен), 37:36 — 3:2. О`Райлли — 5 (Лейво, Фолк), 38:02 — 4:2. Карлсон — 5 (бол., Строум, Овечкин), 55:45 — 4:3. Шири — 7 (Кузнецов, Овечкин), 56:57 — 4:4.

Победный буллит: Бучневич.

Вратари: Грайсс — Линдгрен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 24 (7+9+3+5) — 51 (9+18+22+2).

Наши: Александров (9.42/0/0), Барбашев (12.54/0/+1), Бучневич (21.33/3/0), Тарасенко (17.32/1/0) — Кузнецов (19.58/6/0), Овечкин (21.28/9/+2).

18 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.