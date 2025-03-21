«Сент-Луис» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Блюз» одержали четвертую победу подряд.

«Сент-Луис» набрал 77 очков в 70 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Ванкувер» идет на 9-й строчке — 76 очков в 69 играх.