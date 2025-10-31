«Ванкувер» по буллитам обыграл «Сент-Луис»

«Ванкувер» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у «Кэнакс» хет-трик оформил Кифер Шервуд, а у «Блюз» забили Дилан Холлоуэй, Джимми Снаггерад и Пиус Сутер. Победный буллит на счету Джейка Дебраска.

«Ванкувер» набрал 12 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 14-й строчке — 8 очков в 11 играх.