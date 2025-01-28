«Ванкувер» обыграл «Сент-Луис», голкипер Ланкинен сделал голевую передачу

«Ванкувер» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блюз» потерпели третье поражение подряд.

Голкипер «Кэнакс» Кевин Ланкинен отметился голевой передачей.

«Ванкувер» набрал 54 очка в 49 матчах и занимает 9-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 10-й строчке — 50 очков в 51 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Ванкувер» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Гарлэнд — 12 (Хьюз, Дебраск), 2:52 — 0:1. Гарлэнд — 13 (бол., Э. Петтерссон, Босер), 15:53 — 0:2. Миллер — 9 (бол., Хьюз, Ланкинен), 28:26 — 0:3. Холлоуэй — 16 (бол., Фолк, Нейберс), 30:08 — 1:3. Сутер — 12 (мен., Майерс), 33:36 — 1:4. Парэйко — 11 (Джозеф), 44:22 — 2:4. Майерс — 3 (п.в., Сутер), 57:57 — 2:5.

Вратари: Биннингтон (Хофер, 28:26, 55:31 — 57:57) — Ланкинен.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 26 (4+15+7) — 30 (12+11+7).

Наши: Бучневич (20.28/2/-2), Торопченко (13.35/0/+1) — -.

28 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 17445 зрителей.