«Ванкувер» обыграл «Сент-Луис», голкипер Ланкинен сделал голевую передачу
«Ванкувер» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блюз» потерпели третье поражение подряд.
Голкипер «Кэнакс» Кевин Ланкинен отметился голевой передачей.
«Ванкувер» набрал 54 очка в 49 матчах и занимает 9-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 10-й строчке — 50 очков в 51 игре.
НХЛ
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«Сент-Луис» — «Ванкувер» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Голы: Гарлэнд — 12 (Хьюз, Дебраск), 2:52 — 0:1. Гарлэнд — 13 (бол., Э. Петтерссон, Босер), 15:53 — 0:2. Миллер — 9 (бол., Хьюз, Ланкинен), 28:26 — 0:3. Холлоуэй — 16 (бол., Фолк, Нейберс), 30:08 — 1:3. Сутер — 12 (мен., Майерс), 33:36 — 1:4. Парэйко — 11 (Джозеф), 44:22 — 2:4. Майерс — 3 (п.в., Сутер), 57:57 — 2:5.
Вратари: Биннингтон (Хофер, 28:26, 55:31 — 57:57) — Ланкинен.
Штраф: 11 — 15.
Броски: 26 (4+15+7) — 30 (12+11+7).
Наши: Бучневич (20.28/2/-2), Торопченко (13.35/0/+1) — -.
28 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 17445 зрителей.
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|71
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|31
|18
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|50
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|4
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|51
|29
|22
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|23
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|6
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|66
|2
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Филадельфия – Нью-Джерси
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|03:30
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Сент-Луис – Ванкувер
|2 : 5
|28.01
|05:30
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Эдмонтон – Сиэтл
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|28.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Питтсбург
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