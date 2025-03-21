«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Ванкувер» и продлил победную серию
«Сент-Луис» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Блюз» одержали четвертую победу подряд.
У «Блюз» голами отметились Захари Болдюк, Тайлер Такер, Дилан Холлоуэй и Филип Броберг. Шайбы «Кэнакс» на счету Кифера Шервуда и Брока Босера (дубль).
«Сент-Луис» набрал 77 очков в 70 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Ванкувер» идет на 9-й строчке — 76 очков в 69 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ (0:0, 1:0, 2:3, 1:0)
Голы: Болдюк — 13 (Сундквист, Джозеф), 35:47 — 1:0. Шервуд — 15 (Гронек, М. Петтерссон), 41:11 — 1:1. Босер — 21 (Хегландер, Э. Петтерссон), 46:35 — 1:2. Такер — 3 (Шенн), 49:28 — 2:2. Холлоуэй — 23 (Кайру, Такер), 49:52 — 3:2. Босер — 22 (Э. Петтерссон, Хьюз), 59:56 — 3:3. Броберг — 7 (Шенн, Холлоуэй), 63:42 — 4:3.
Вратари: Биннингтон — Ланкинен.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 29 (12+9+5+3) — 18 (3+9+5+1).
Наши: Бучневич (20.00/1/-2), Торопченко (11.44/2/0) — -.
21 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -