«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Ванкувер» и продлил победную серию

«Сент-Луис» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Блюз» одержали четвертую победу подряд.

У «Блюз» голами отметились Захари Болдюк, Тайлер Такер, Дилан Холлоуэй и Филип Броберг. Шайбы «Кэнакс» на счету Кифера Шервуда и Брока Босера (дубль).

«Сент-Луис» набрал 77 очков в 70 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Ванкувер» идет на 9-й строчке — 76 очков в 69 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ (0:0, 1:0, 2:3, 1:0)

Голы: Болдюк — 13 (Сундквист, Джозеф), 35:47 — 1:0. Шервуд — 15 (Гронек, М. Петтерссон), 41:11 — 1:1. Босер — 21 (Хегландер, Э. Петтерссон), 46:35 — 1:2. Такер — 3 (Шенн), 49:28 — 2:2. Холлоуэй — 23 (Кайру, Такер), 49:52 — 3:2. Босер — 22 (Э. Петтерссон, Хьюз), 59:56 — 3:3. Броберг — 7 (Шенн, Холлоуэй), 63:42 — 4:3.

Вратари: Биннингтон — Ланкинен.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 29 (12+9+5+3) — 18 (3+9+5+1).

Наши: Бучневич (20.00/1/-2), Торопченко (11.44/2/0) — -.

21 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.