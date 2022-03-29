Три очка Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу над «Ванкувером»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 4:1.

В составе «блюзменов» 3 (2+1) очка набрал Владимир Тарасенко, еще по голу забили Марко Сканделла и Дэвид Перрон, у Ивана Барбашева и Павла Бучневича по результативной передаче. «Кэнакс» ответили точным броском Бреда Ханта с передачи Василия Подколзина.

После этого матча «Сент-Луис» с 81 очком занимает четвертое место в Западной конференции, «Ванкувер» с 73 очками — на 11-й строчке.