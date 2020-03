«Сент-Луис» в серии буллитов победил «Даллас», Гурьянов забросил 20-ю шайбу в сезоне

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Даллас» — 4:3. Гости перевели встречу в овертайм за 19 секунд до конца третьего периода.

У Ивана Барбашева силовой прием за 12.28 на льду. Денис Гурьянов забросил 20-ю шайбу в сезоне. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ и силовой прием за 13.20. У Александра Радулова нереализованный буллит, 2 минуты штрафа, 2 броска и 3 блок-шота за 15.52. Антон Худобин отразил 26 бросков из 29.

