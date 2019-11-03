«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграла «Сент-Луису» — 3:4. Самым результативным игроком встречи стал форвард «блюзменов» Райан О'Райлли, набравший 2 (1+1). У Ивана Барбашева голевая передача, бросок в створ и 3 силовых приема за 13.29 на льду (1.47 — в меньшинстве).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Фолиньо — 2 (Сперджен, Эрикссон Эк), 2:26 — 1:0. Макичерн — 1 (Барбашев, Парэйко), 4:00 — 1:1. Гуннарссон — 1 (О`Райлли), 14:25 — 1:2. Фиала — 1 (Бродин, Паризе), 21:01 — 2:2. Цуккарелло — 2 (бол., Стаал, Хант), 24:39 — 3:2. Блэй — 5 (Бозак, Фольк), 46:05 — 3:3. О`Райлли — 4 (Томас, Данн), 62:27 — 3:4.

Вратари: Дубник — Аллен.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 23 (10+6+7+0) — 29 (6+12+10+1).

Наши: — - Барбашев (13.29/1/0).

3 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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