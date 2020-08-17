«Сент-Луис» в овертайме одолел «Ванкувер». Тарасенко пропускал встречу

«Сент-Луис» одержал победу в матче серии плей-офф против «Ванкувера». «Блюзмены» сломили сопротивление соперника в овератйме со счетом 3:2. Победную шайбу забросил нападающий Брэйден Шенн.

Россиянин Владимир Тарасенко пропускал эту встречу. Ранее сообщалось, что Тарасенко «оказался не готов к игре».

Хоккей

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Миллер — 3 (бол., Петтерссон, Хьюз), 21:19 — 1:0. Фольк — 1 (Томас, Блэй), 28:16 — 1:1. Перрон — 4 (О`Райлли, Сэнфорд), 38:02 — 1:2. Петтерссон — 4 (Руссель), 38:39 — 2:2. Шенн — 1 (О`Райлли), 75:06 — 2:3.

Вратари: Маркстрем — Аллен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 41 (8+14+9+10) — 49 (11+14+12+12).

Наши: — - -.

17 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 2-1.