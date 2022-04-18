«Сент-Луис» в матче с «Нэшвиллом» забросил 7 шайб за период и установил рекорд франшизы

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» (8:3).

При этом «блюзмены» забросили семь шайб за период, установив новый рекорд франшизы. Последний раз в НХЛ семь голов за период забивали «Рейнджерс» 17 марта 2021 года против «Филадельфии».

Также «Сент-Луис» стал первой командой за более чем 8 лет, забившей семь голов за период на выезде. Последний раз это удалось «Айлендерс» 10 марта 2014 года в игре с «Ванкувером».

«Сент-Луис» со 102 очками занимает второе место в Западной конференции.