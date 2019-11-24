«Сент-Луис» уступил «Нэшвиллу», Костин забил дебютный гол в НХЛ

«Сент-Луис» проиграл «Нэшвиллу» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе хозяев свою дебютную шайбу в НХЛ забросил российский форвард Клим Костин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Голы: Форсберг — 10 (Арвидссон, Йоси), 0:20 — 0:1. Экхольм — 4 (Гранлунд, Фаббро), 3:40 — 0:2. Костин — 1 (Шенн), 13:55 — 1:2. Сиссонс — 6 (Оливье, Уотсон), 18:34 — 1:3. Пьетранджело — 7 (бол., Перрон, О`Райлли), 56:52 — 2:3. Ярнкрок — 8 (п.в., Уотсон), 59:29 — 2:4.

Вратари: Биннингтон (56:47 — 56:52, 57:49 — 59:29) — Сарос.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (9+10+7) — 43 (22+9+12).

Наши: Барбашев (15.44/1/-2), Костин (7.07/1/+1) — -.

24 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.

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