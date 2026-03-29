«Сент-Луис» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» дома победил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев отличились Филип Броберг, Пиюс Сутер, Джастин Холл, Дилан Холлоуэй и Джимми Снуггеруд. Единственный гол гостей на счету Джейка Маккейба.

«Сент-Луис» одержал четвертую победу подряд, команда занимает 13-е место в таблице Западной конференции с 73 очками в 72 матчах. «Торонто» идет на 14-й строчке «Востока» с 75 очками в 74 играх.

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