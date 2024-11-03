«Сент-Луис» — «Торонто»: видеообзор матча

«Сент-Луис» дома победил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

«Сент-Луис» с 12 очками в 12 матчах занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Торонто» с 13 очками в 12 играх идет на седьмой строчке «Востока».