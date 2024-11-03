Гол Бучневича помог «Сент-Луису» победить «Торонто»

«Сент-Луис» на своем льду обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Блюз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий Павел Бучневич отметился одной заброшенной шайбой. 29-летний россиянин набрал в этом сезоне 7 (4+3) очков.

«Сент-Луис» набрал 12 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 13 очков.