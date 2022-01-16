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Сегодня, 05:49

Шайба Михеева принесла «Торонто» победу над «Сент-Луисом»

Сергей Разин
корреспондент

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 6:5.

Победную шайбу на 57-й минуте забросил Илья Михеев. Форвард «блюзменов» Иван Барбашев отметился результативной передачей.

После этого матча «Торонто» с 51 очком занимает пятое место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 49 очками — на третьей строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Торонто» — 5:6 (1:3, 3:1, 1:2)

Голы: О`Райлли — 7 (Барбашев, Сундквист), 3:58 — 1:0. Бантинг — 8 (Мэттьюс), 5:43 — 1:1. Марнер — 7, 7:32 — 1:2. Таварес — 15 (Керфут, Райлли), 9:27 — 1:3. О`Райлли — 8 (Миккола), 23:40 — 2:3. Саад — 13 (Томас), 25:20 — 3:3. Лильегрен — 1 (Дермотт, Энгвалль), 28:18 — 3:4. Томас — 5 (Кайру, Саад), 36:13 — 4:4. Миккола — 3 (Кайру, Фолк), 43:25 — 5:4. Мэттьюс — 25 (бол., Марнер, Райлли), 51:24 — 5:5. Михеев — 5 (Энгвалль), 56:45 — 5:6.

Вратари: Биннингтон (57:23) — Кэмпбелл (50:06 — 50:30).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 25 (10+11+4) — 40 (14+13+13).

Наши: Барбашев (16.55/0/0), Костин (8.46/0/0), Торопченко (10.05/1/-1) — Михеев (13.19/2/+1).

16 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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4 Питтсбург 36 21 15 47
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Нью-Джерси 37 14 23 33
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Айлендерс 30 11 19 28
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1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 39 17 22 39
6 Баффало 37 11 26 28
7 Оттава 30 10 20 22
8 Монреаль 36 7 29 19
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2 Колорадо 34 23 11 49
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4 Миннесота 34 22 12 46
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6 Даллас 35 18 17 38
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