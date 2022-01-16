Шайба Михеева принесла «Торонто» победу над «Сент-Луисом»
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 6:5.
Победную шайбу на 57-й минуте забросил Илья Михеев. Форвард «блюзменов» Иван Барбашев отметился результативной передачей.
После этого матча «Торонто» с 51 очком занимает пятое место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 49 очками — на третьей строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Торонто» — 5:6 (1:3, 3:1, 1:2)
Голы: О`Райлли — 7 (Барбашев, Сундквист), 3:58 — 1:0. Бантинг — 8 (Мэттьюс), 5:43 — 1:1. Марнер — 7, 7:32 — 1:2. Таварес — 15 (Керфут, Райлли), 9:27 — 1:3. О`Райлли — 8 (Миккола), 23:40 — 2:3. Саад — 13 (Томас), 25:20 — 3:3. Лильегрен — 1 (Дермотт, Энгвалль), 28:18 — 3:4. Томас — 5 (Кайру, Саад), 36:13 — 4:4. Миккола — 3 (Кайру, Фолк), 43:25 — 5:4. Мэттьюс — 25 (бол., Марнер, Райлли), 51:24 — 5:5. Михеев — 5 (Энгвалль), 56:45 — 5:6.
Вратари: Биннингтон (57:23) — Кэмпбелл (50:06 — 50:30).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 25 (10+11+4) — 40 (14+13+13).
Наши: Барбашев (16.55/0/0), Костин (8.46/0/0), Торопченко (10.05/1/-1) — Михеев (13.19/2/+1).
16 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
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|25
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|Центральный дивизион
|И
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|П
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|1
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|39
|24
|15
|51
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|34
|23
|11
|49
|3
|Сент-Луис
|38
|22
|16
|49
|4
|Миннесота
|34
|22
|12
|46
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
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|35
|18
|17
|38
|7
|Чикаго
|37
|14
|23
|33
|8
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|35
|8
|27
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|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
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|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|40
|19
|21
|45
|3
|Лос-Анджелес
|37
|19
|18
|43
|4
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|38
|20
|18
|41
|5
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|34
|17
|17
|40
|6
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|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|37
|16
|21
|35
|8
|Сиэтл
|36
|10
|26
|24
|16.01
|02:00
|
Флорида – Коламбус
|9 : 2
|16.01
|03:00
|
Виннипег – Оттава
|- : -
|16.01
|03:00
|
Детройт – Баффало
|4 : 0
|16.01
|03:00
|
Сент-Луис – Торонто
|5 : 6
|16.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|3 : 1
|16.01
|03:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3
|16.01
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|- : -
|16.01
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|16.01
|06:00
|
Эдмонтон – Оттава
|- : -
|16.01
|06:00
|
Калгари – Вегас
|- : -
|16.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|16.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|- : -
|16.01
|22:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|25
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|25
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|23
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|25
|2.07