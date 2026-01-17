«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» в серии буллитов обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У «Лайтнинг» забили Никита Кучеров и Оливер Бьоркстранд. У «Блюз» отличились Джейк Нейберс и Ник Бьюгстад.

«Тампа» набрала 62 очка в 46 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 12-й строчке — 46 очков в 48 играх.

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