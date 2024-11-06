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Сегодня, 06:40

«Тампа» проиграла «Сент-Луису», Кучеров набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Василевский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Сент-Луис» на своем льду обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Лайтнинг» проиграли третью встречу кряду.

Российский нападающий гостей Никита Кучеров сделал 2 голевые передачи. Его признали третьей звездой встречи. Всего у 31-летнего россиянина в этом сезоне 22 (10+12) очка.

Голкипер Андрей Василевский отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.

«Сент-Луис» набрал 14 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. «Тампа» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 14 очков.

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«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Пербикс — 1 (Чирелли, Кучеров), 22:39 — 0:1. Сундквист — 1 (Кэссел, Болдюк), 27:57 — 1:1. Торопченко — 1 (Факса), 38:25 — 2:1. Кайру — 4 (Шенн, Саад), 48:51 — 3:1. Хедман — 3 (Кучеров), 51:43 — 3:2.

Вратари: Биннингтон — Василевский (58:08 — 59:35, 59:49).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 23 (3+12+8) — 23 (9+6+8).

Наши: Бучневич (19.10/3/-1), Торопченко (16.44/3/0) — Кучеров (25.56/3/0).

6 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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