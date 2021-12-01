«Сент-Луис» в серии буллитов победил «Тампу», отыгравшись с 0:3. Барбашев забил гол

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома в серии буллитов обыграл «Тампу» со счетом 4:3.

В составе хозяев отличились Райан О'Райлли, Логан Браун и Иван Барбашев с передачи Павла Бучневича. У гостей шайбы забросили Энтони Чирелли, Кори Перри и Эрик Чернак, при этом «Лайтнинг» вели до 24-й минуты со счетом 3:0. Победный буллит реализовал О'Райлли. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский остался в запасе.

После этого матча «Сент-Луис» с 27 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Тампа» с 28 очками — на шестой строчке Востока.

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«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» — 4:3 Б (0:3, 2:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Чирелли — 7 (Рэддиш, Хедман), 2:02 — 0:1. Перри — 3 (бол., Чирелли, Киллорн), 5:24 — 0:2. Чернак — 1 (Рэддиш, Колтон), 5:29 — 0:3. О`Райлли — 4 (Кайру, Парэйко), 23:15 — 1:3. Браун — 1 (Сундквист, Фолк), 26:13 — 2:3. Барбашев — 8 (бол., Перунович, Бучневич), 41:11 — 3:3.

Победный буллит: О`Райлли.

Вратари: Биннингтон — Эллиотт.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (13+10+10+0) — 33 (14+9+7+3).

Наши: Барбашев (20.15/1/0), Бучневич (19.17/2/-1), Тарасенко (18.03/2/-1) — Сергачев (22.35/2/0).

1 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 16605 зрителей.