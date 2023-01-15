«Тампа» выиграла у «Сент-Луиса», Сергачев и Кучеров сделали по голевой передаче

«Тампа» обыграла «Сент-Луис» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У гостей сделал дубль Брейден Пойнт, по одной шайбе у Ника Пербикса и Алекса Киллорна. Российские хоккеисты «Лайтнинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачев сделали по одной голевой передаче.

У хозяев забросили Тайлер Питлик и Павел Бучневич. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 25 бросков.

«Лайтнинг» одержали третью победу подряд и идет на пятом месте в таблице Восточной конференции с 55 очками в 41 матче. «Сент-Луис» идет на десятой строчке Запада с 45 очками в 44 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

Голы: Питлик — 2 (Торопченко), 2:39 — 1:0. Пойнт — 24 (Пербикс), 12:22 — 1:1. Пойнт — 25 (бол., Стэмкос, Кучеров), 16:43 — 1:2. Пербикс — 4 (Сергачев, Пойнт), 32:44 — 1:3. Бучневич — 15 (Кайру, Томас), 33:55 — 2:3. Киллорн — 14 (Хагель), 38:22 — 2:4.

Вратари: Биннингтон (57:23 — 58:00) — Василевский.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (7+11+7) — 30 (9+13+8).

Наши: Александров (8.30/1/+1), Барбашев (18.06/1/-1), Бучневич (20.43/1/+1), Торопченко (11.19/1/-1) — Кучеров (16.28/2/+2), Наместников (9.27/0/-1), Сергачев (24.35/2/+1).

15 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.