«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Сент-Луис» и «Тампа-Бэй» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Сент-Луис Блюз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на субботу, 17 января. Игра пройдет на арене «Энтерпрайз Центр» в Сент-Луисе, стартовое вбрасывание состоится в 4.00 по московскому времени.

«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео)

С ключевыми событиями и результатом игры «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

17 января, 04:00. Enterprise Center (Сент-Луис) Сент-Луис Тампа-Бэй

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

«Сент-Луис» набрал 44 очка в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Тампа» — 61 очко в 45 матчах. Предыдущая встреча команд состоялась в декабре и завершилась победой «Лайтнинг» со счетом 4:1.