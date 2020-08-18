«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Ванкувером»

«Сент-Луис» обыграл «Ванкувер» в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным — 2:2.

В составе победителей дубль сделал Райан О`Райлли, также, в составе «Блюз» отличился Алекс Пьетранджело. Единственную шайбу «Ванкувера» забросил Джей Ти Миллер. Следующий матч серии состоится 20 августа.

НХЛ. Кубок Стэнли.

Запад. Первый раунд

Четвертый матч

«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: О`Райлли — 2 (бол., Пьетранджело), 16:43 — 0:1. Миллер — 4 (Эдлер), 20:40 — 1:1. О`Райлли — 3 (Перрон), 26:52 — 1:2. Пьетранджело — 1 (бол., О`Райлли, Перрон), 35:47 — 1:3.

Вратари: Маркстрем (57:07) — Аллен.

Штраф: 14 — 18.

Броски: 23 (11+5+7) — 37 (13+17+7).

Наши: — - -.

18 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 2:2