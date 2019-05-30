"Сент-Луис" сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли с "Бостоном"

"Сент-Луис" обыграл "Бостон" во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (3:2 ОТ). Счет в серии стал равным - 1-1.

Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой и был признан второй звездой встречи.

НХЛ

Кубок Стэнли

Плей-офф

Финал

Второй матч

"Бостон" - "Сент-Луис" - 2:3 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Койл - 7 (бол., Дебраск, Пастрняк), 4:44 - 1:0. Бортуццо - 2 (Бозак, Гуннарссон), 9:37 - 1:1. Нордстрем - 3 (Керали), 10:17 - 2:1. Тарасенко - 10 (Шворц), 14:55 - 2:2. Гуннарссон - 1 (О`Райлли, Сундквист), 63:51 - 2:3.

Вратари: Раск - Биннингтон.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 23 (8+6+9+0) - 37 (10+14+9+4).

Наши: - - Барбашев (13.11/0/+1), Тарасенко (15.50/4/+1).

30 мая. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 1-1.