«Сент-Луис» сообщил, что что вернул в состав Бучневича после перенесенной травмы

«Сент-Луис» вывел российского форварда Павла Бучневича из списка травмированных.

Хоккеист пропустил пять последних матчей своей команды из-за повреждения нижней части тела.

Завтра, 30 октября, «Сент-Луис» проведет матч против «Монреаля» в НХЛ.

В этом сезоне в активе 27-летнего форварда один матч в регулярном чемпионате НХЛ, в котором он набрал два очка (1 шайба + 1 передача). За команду россиянин выступает с 2021 года.