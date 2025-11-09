«Сент-Луис» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» в гостях обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

«Сент-Луис» (13 очков после 16 матчей) занимает 15-е место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» (18 очков после 14 игр) идет на пятом месте в Западной конференции.