«Сент-Луис» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» победил «Сиэтл» со счетом 2:1 (Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз».

У «Кракенов» неудачное начало сезона: команда потерпела три поражения в трех встречах на старте регулярки.

Российские форварды «Блюз» Павел Бучневич и Алексей Торопченко очков не набрали.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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