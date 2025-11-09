«Сиэтл» выиграл у «Сент-Луиса» в гостях, Бучневич сделал голевой пас

«Сиэтл» победил «Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У «Сент-Луиса» голы на счету Дилана Холлоуэя, Далибора Дворски и Джордана Кайру. Российский нападающий Павел Бучневич сделал голевой пас. В сезоне-2025/26 на счету 30-летнего игрока 7 (2+5) очков в 16 матчах.

У «Сиэтла» забили Райкер Эванс, Эли Толванен, Чендлер Стивенсон и Шейн Райт (в овертайме).

«Сент-Луис» (13 очков после 16 матчей) занимает 15-е место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» (18 очков после 14 игр) идет на пятом месте в Западной конференции.