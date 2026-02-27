«Сент-Луис» обыграл «Сиэтл», Бучневич сделал голевую передачу

«Сент-Луис» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра проходила на арене «Энтерпрайз» в Сент-Луисе.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отметился голевой передачей. Теперь у 30-летнего россиянина 35 (12+23) очков в 58 играх этого сезона.

Форвард хозяев Дилан Холлоуэй оформил хет-трик, а также по одному голу забили Джордан Кайру и Пиус Сутер. Единственный гол гостей на счету Каапо Какко.

«Сент-Луис» набрал 51 очко в 58 матчах и занимает 15-е место в Западной конференции. «Сиэтл» идет на 8-й строчке — 63 очка в 58 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 февраля, 04:00. Enterprise Center (Сент-Луис) Сент-Луис Сиэтл

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