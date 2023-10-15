«Сент-Луис» в серии буллитов обыграл «Сиэтл»
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Сиэтл» со счетом 2:1.
В составе «блюзменов» отличился Джордан Кайру, победный буллит на счету Роберта Томаса. У «Кракен» шайбу забросил Джарден Шварц.
В следующем матче «Сент-Луис» 20 октября сыграет с «Аризоной», «Сиэтл» 18 октября встретится с «Колорадо».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Сиэтл» — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Шварц — 1 (бол., Бьоркстранд, Данн), 20:40 — 0:1. Кайру — 1 (Томас), 27:49 — 1:1.
Победный буллит: Томас.
Вратари: Биннингтон — Даккорд.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 26 (4+9+11+2) — 31 (9+11+9+2).
Наши: Бучневич (5.27/0/0), Торопченко (15.28/1/0) — -.
15 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|2
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|3
|3
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|4
|Айлендерс
|1
|1
|0
|2
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|8
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Торонто
|2
|2
|0
|4
|3
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|4
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Флорида
|2
|0
|2
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|2
|Аризона
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|4
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|5
|Миннесота
|2
|1
|1
|2
|6
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|2
|7
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|8
|Сент-Луис
|1
|0
|1
|1
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|2
|1
|1
|2
|4
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|6
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|0
|7
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Сиэтл
|2
|0
|2
|0
|15.10
|02:00
|
Бостон – Нэшвилл
|3 : 2
|15.10
|02:00
|
Торонто – Миннесота
|7 : 4
|15.10
|02:00
|
Монреаль – Чикаго
|3 : 2
|15.10
|02:00
|
Питтсбург – Калгари
|5 : 2
|15.10
|02:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|6 : 4
|15.10
|02:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|5 : 3
|15.10
|02:30
|
Айлендерс – Баффало
|3 : 2
|15.10
|03:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|2 : 1 Б
|15.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|15.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
|15.10
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -
|15.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|2
|5
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|2
|4
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|3
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|2
|3
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|1
|0.93
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00