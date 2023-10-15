«Сент-Луис» в серии буллитов обыграл «Сиэтл»

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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Сиэтл» со счетом 2:1.

В составе «блюзменов» отличился Джордан Кайру, победный буллит на счету Роберта Томаса. У «Кракен» шайбу забросил Джарден Шварц.

В следующем матче «Сент-Луис» 20 октября сыграет с «Аризоной», «Сиэтл» 18 октября встретится с «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Сиэтл» — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шварц — 1 (бол., Бьоркстранд, Данн), 20:40 — 0:1. Кайру — 1 (Томас), 27:49 — 1:1.

Победный буллит: Томас.

Вратари: Биннингтон — Даккорд.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 26 (4+9+11+2) — 31 (9+11+9+2).

Наши: Бучневич (5.27/0/0), Торопченко (15.28/1/0) — -.

15 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.