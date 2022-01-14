Гол Бучневича с передачи Барбашева принес «Сент-Луису» победу в матче с «Сиэтлом»

«Сент-Луис» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Автором победной шайбы стал российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич. Форвард реализовал большинство с передачи своего одноклубника Ивана Барбашева. RT if you think this goal was a thing of beauty. #stlblues pic.twitter.com/XOOOvg2o9G — St. Louis Blues (@StLouisBlues) January 14, 2022 «Сиэтл» потерпел 8-е поражение подряд. НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Сиэтл» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) Голы: Веннберг — 4 (Донато, Соуси), 15:00 — 0:1. Томас — 4 (Саад, Крюг), 41:29 — 1:1. Бучневич — 14 (бол., Барбашев, Кайру), 45:30 — 2:1. Вратари: Хуссо — Дриджер (58:18). Штраф: 6 — 10. Броски: 27 (8+12+7) — 32 (15+8+9). Наши: Барбашев (20.11/4/-1), Бучневич (21.04/2/-1), Костин (11.36/0/0) — -. 14 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 17017 зрителей.