"Сент-Луис" – седьмая команда в истории, выигравшая Кубок Стэнли после смены главного тренера в течение сезона

В седьмом матче финальной серии плей-офф "Сент-Луис" на выезде обыграл "Бостон"(4:1) и стал обладателем Кубка Стэнли. "Музыканты" стали седьмой командой в истории лиги, победившей после смены главного тренера в течение сезона. Крэйг Беруби в ноябре прошлого года заменил Марка Йео.

Ранее подобное удавалось шести специалистам: Дику Ирвину ("Торонто", 1932), Алю Макнилу ("Монреаль", 1971), Лэрри Робинсону ("Нью-Джерси, 2000), Дэну Байлсме ("Питтсбург, 2009), Дэриллу Саттеру "(Лос-Анджелес, 2012) и Майку Салливану ("Питтсбург, 2016).

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