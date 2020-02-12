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«Сент-Луис»: «Боумистер перенес сердечный приступ на скамейке. Игрок находится в сознании»

08:50
Джей Боумистер. Фото nhl.com
Джей Боумистер. Фото nhl.com
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«Сент-Луис» выступил с заявлением по поводу состояния защитника Джея Боумистера, потерявшего сознание в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом». На 14-й минуте медицинский персонал оказал ему помощь, встреча не была возобновлена.

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«На 14-й минуте Боумистер перенес сердечный приступ и упал на скамейку после завершения своей смены. К счастью, благодаря быстрой реакции медицинского персонала, тренеров и врачей «Анахайма», удалось стабилизировать его состояние. Он был начеку и двигал всеми конечностями, когда его везли в медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвине. В настоящее время Джей находится в сознании и бодрствует, поскольку проходит дальнейшее тестирование врачами. Мы сообщим о состоянии Джея утром», — отмечено в заявлении генменджера клуба Дуга Армстронга.

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