«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» проиграл «Сент-Луису» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ.

В основное время у гостей забил Александр Веннберг, у хозяев — Далибор Дворски.

В овертайме победную шайбу забросил Дилан Холлоуэй.

«Сент-Луис» выиграл третий матч подряд. Он занимает 13-е место в таблице Западной конференции с 71 очком после 71 игры. «Сан-Хосе» (71 очко после 70 встреч) располагается на 12-м месте.

В следующем матче «Сент-Луис» 29 марта примет «Торонто», «Сан-Хосе» в тот же день сыграет в гостях с «Коламбусом».

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