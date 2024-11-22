«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

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«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

За «Блюз» отличились Натан Уокер, Джордан Кайру и реализовавший победный буллит Джейк Нейборс.

Автором голов «Шаркс» стал оформивший дубль Александер Веннберг.

«Сент-Луис» набрал 19 очков и занимает 11-е место на «Западе», «Сан-Хосе» занимает 14-е место с 17 очками.