«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» на выезде переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

«Сан-Хосе» прервал серию из трех поражений и с 27 очками в 32 играх идет на 13-й строчке в Западной конференции. «Сент-Луис» занимает 12-е место — 30 очков в 30 матчах.