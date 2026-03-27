«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Сан-Хосе»

«Сент-Луис» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. Игра проходила на арене «Энтерпрайз» в Сент-Луисе.

В основное время у «Блюз» забил Далибор Дворски, а у «Шаркс» — Александр Веннберг. Победный гол в овертайме на счету Дилана Холлоуэя.

«Сент-Луис» одержал третью победу подряд и с 71 очком в 71 матче занимает 13-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» идет на 12-й строчке — 71 очко в 70 играх.