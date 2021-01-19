«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе», Барбашев сделал голевую передачу

«Сент-Луис» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4). «Шаркс» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий «Блюза» Иван Барбашев провел на льду 9 минут 50 секунд, сделал один бросок по воротам и один силовой прием, а также отметился голевой передачей.

«Сент-Луис» идет на 4-м месте в Западном дивизионе. «Сан-Хосе» занимает 7-ю строчку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 5:4 (0:2, 4:1, 1:1)

Голы: Лабанк — 1 (Бернс, Кутюр), 11:38 — 0:1. Кутюр — 1 (бол., Хертл, Бернс), 14:18 — 0:2. Фольк — 1 (Барбашев, Гуннарссон), 22:36 — 1:2. Хоффман — 1 (Парэйко, Бозак), 24:09 — 2:2. Бернс — 1 (бол., Кейн, Хертл), 32:06 — 2:3. Шенн — 1 (Киру), 34:17 — 3:3. Фольк — 2 (Перрон, О`Райлли), 39:00 — 4:3. Кутюр — 2 (Лабанк, Шимек), 44:17 — 4:4. Киру — 2 (Парэйко, Краг), 50:28 — 5:4.

Вратари: Биннингтон — Дубник (58:52).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (13+12+8) — 26 (8+9+9).

Наши: Барбашев (9.50/1/0) — Кныжов (10.03/1/+1).

19 января. Сент-Луис. Enterprise Center.