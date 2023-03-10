«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе». Барабанов и Бучневич сделали по 2 голевые передачи

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«Сент-Луис» одержал победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе победителей двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Павел Бучневич, а у проигравших — Александр Барабанов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Карлссон — 20 (Барабанов, Юнссон), 10:23 — 0:1. Крюг — 6 (Томас), 12:31 — 1:1. Блэй — 3 (Парэйко), 30:06 — 2:1. Гертл — 18 (Барабанов), 34:31 — 2:2. Врана — 2 (Бучневич, Капанен), 42:53 — 3:2. Томас — 16 (бол., Саад, Бучневич), 55:02 — 4:2.

Вратари: Биннингтон — Кяхкенен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (9+9+12) — 34 (15+11+8).

Наши: Александров (9.14/1/0), Бучневич (19.26/2/+1), Торопченко (15.45/0/0) — Барабанов (18.29/2/+1), Кныжов (16.17/1/-2), Свечников (9.37/2/-1).

10 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.