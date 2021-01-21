«Сан-Хосе» по буллитам обыграл «Сент-Луис»

«Сент-Луис» проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2 Б). В основное время и овертайм команды забросили по одной шайбе, поэтому победитель определился в серии буллитов. Автором единственной реализованной попытки стал Томаш Хертл.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шенн — 2 (мен., Киру, Данн), 24:27 — 1:0. Серенсен — 1 (бол., Нието, Ферраро), 37:57 — 1:1.

Победный буллит: Хертл.

Вратари: Биннингтон — Джонс.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 24 (10+10+4+0) — 35 (9+11+14+1).

Наши: Барбашев (9.43/0/0) — Кныжов (7.13/1/0).

21 января. Сент-Луис. Enterprise Center.