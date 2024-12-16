«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Сент-Луис» дома обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

Авторами голов «Блюз» стали Павел Бучневич, Джордан Кайру и Роберт Томас.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Бретт Берард и Уилл Кайлли.

«Сент-Луис» с 33 очками расположился на 11-й строчке Западной конференции, «Рейнджерс» набрали 31 очко и идут 10-ми.