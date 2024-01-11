«Сент-Луис» сыграет с «Рейнджерсом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 12 января. Игра пройдет на спортивной арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе, штат Миссури (США) и начнется в 4.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Сент-Луис» — «Рейнджерс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Блюз» заработали 41 очко и занимают 11-е место в Западной конференции. «Нью-Йорк» с 54 баллами располагается на 2-й строчке в Восточной конференции.

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