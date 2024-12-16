«Сент-Луис» победил «Рейнджерс», Бучневич забросил шайбу

«Сент-Луис» на своем льду обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Блюз» шайбы забросили Джордан Кайру, Роберт Томас и Павел Бучневич.

За 31 матч в нынешнем сезоне 29-летний нападающий набрал 22 (9+13).

Авторами голов нью-йоркской команды стали Бретт Берард и Уилл Кайлли.

«Сент-Луис» набрал 33 очка в 32 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции, «Рейнджерс» идут 10-ми на «Западе» с 31 очком за 30 встреч.