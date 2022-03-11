«Сент-Луис» переиграл «Рейнджерс». Шестеркин сделал голевую передачу и пропустил 4 шайбы

«Сент-Луис» переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Блюз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Россиский вратарей гостей Игорь Шестеркин отразил 13 из 17 бросков по своим воротам и отметился голевой передачей. Во втором периоде, после четвертой пропущенной шайбы его заменили на соотечественника Александра Георгиева, который доиграл встречу до конца и отразил 16 из 18 бросков.

В составе победителей одну шайбу забросил россиянин Иван Барбашев, а также одну голевую передачу сделал Владимир Тарасенко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 6:2 (3:1, 3:1, 0:0)

Голы: Томас — 9 (Кайру, Парэйко), 13:05 — 1:0. Барбашев — 18 (Саад, Крюг), 13:50 — 2:0. Томас — 10 (Кайру, Тарасенко), 15:41 — 3:0. Строум — 13 (бол., Фокс, Шестеркин), 18:37 — 3:1. О`Райлли — 13 (Шенн, Перрон), 20:15 — 4:1. Уолман — 3 (Бортуццо, О`Райлли), 27:07 — 5:1. Перрон — 14 (Сканделла, Шенн), 27:45 — 6:1. Миллер — 5 (бол., Панарин, Фокс), 32:23 — 6:2.

Вратари: Хуссо — Шестеркин (Георгиев, 20:15).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 35 (16+9+10) — 29 (11+14+4).

Наши: Барбашев (15.16/1/+1), Тарасенко (17.42/3/+2), Торопченко (13.17/2/+1) — Панарин (18.16/2/-1).

11 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.